Мадрид, , 13:22 — REGNUM Парламентская группа «Левых республиканцев Каталонии» в испанском Сенате отзовет частичные поправки, которые она зарегистрировала к общему государственному бюджету, находящемуся на рассмотрении верхней палаты. Об этом пишет агентство EFE.

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Это стало возможным после соглашения, достигнутого партией с правительством по закону об аудиовизуальных средствах.

Как подтвердили EFE источники из партии, поправки, представленные ими к законопроекту о бюджете, обсуждение которого в комитетах и комиссиях началось накануне, будут отозваны, что облегчит окончательное утверждение проекта госбюджета на 2022 год на пленарном заседании, которое Сенат проведет позднее.