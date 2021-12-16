Томск, 16 декабря 2021, 13:21 — REGNUM По состоянию на 16 декабря в Томской области подтверждено 59 399 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в областном оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»
За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 194 жителей Томской области, выздоровели 287 человек.
Общее число выздоровевших в области на сегодняшний день — 43 688 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в регионе было подтверждено 197 случаев заражения, выздоровели 234 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области разрешили новогодние корпоративы