Томск, , 13:21 — REGNUM По состоянию на 16 декабря в Томской области подтверждено 59 399 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в областном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 194 жителей Томской области, выздоровели 287 человек.

Общее число выздоровевших в области на сегодняшний день — 43 688 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в регионе было подтверждено 197 случаев заражения, выздоровели 234 человека.

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