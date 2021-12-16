Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 33 человека. Об этом 16 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 537 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 289 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 3255 пациентов.

За сутки из клиник выписали 434 человека. С начала пандемии от ковида оправились 164 235 свердловчан, скончались 8957 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале зафиксировали 632 новых случая заражения коронавирусом.

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