Варшава, , 13:20 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 декабря принимает участие в саммите лидеров Европейского союза. Во время выступления на мероприятии политик заявил, что «ситуация в странах, находящихся за восточной границей Европейского союза, имеет очень большое значение для Варшавы». Об этом сообщает Polskie Radio.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Моравецкого, «страны Восточной Европы ориентируются на Запад, что вызывает негативную реакцию России». В связи с этим, считает польский премьер-министр, Евросоюз должен оказать как можно более щедрую помощь странам Восточного партнерства.

«Евросоюз должен протянуть руку помощи странам Восточного партнерства и не только оставить открытой дверь в Европейский союз, но также оказать помощь этим странам: Молдавии, Грузии, Украине, а также Азербайджану и Армении, а в будущем и Белоруссии», — заключил Моравецкий.