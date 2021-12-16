Варшава, 16 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 декабря принимает участие в саммите лидеров Европейского союза. Во время выступления на мероприятии политик заявил, что «ситуация в странах, находящихся за восточной границей Европейского союза, имеет очень большое значение для Варшавы». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По мнению Моравецкого, «страны Восточной Европы ориентируются на Запад, что вызывает негативную реакцию России». В связи с этим, считает польский премьер-министр, Евросоюз должен оказать как можно более щедрую помощь странам Восточного партнерства.

«Евросоюз должен протянуть руку помощи странам Восточного партнерства и не только оставить открытой дверь в Европейский союз, но также оказать помощь этим странам: Молдавии, Грузии, Украине, а также Азербайджану и Армении, а в будущем и Белоруссии», — заключил Моравецкий.