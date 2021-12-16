Алжир, , 13:34 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и президент Туниса Кайс Сайед выступили с совместным заявлением по ситуации в Ливии. Как сообщает официальная алжирская газета Al-Bilad, главы двух государств договорились о сотрудничестве между странами по ряду стратегических вопросов.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках визита в Тунис Абдельмаджид Теббун и его тунисский коллега подписали 27 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, которые охватили сотрудничество между двумя странами по широкому спектру вопросов: от внешней политики до торговли и образования.

Также главы двух государств обсудили ситуацию в Ливии. Тунис и Алжир выступили за скорейший вывод из страны всех иностранных военных контингентов и диалог между всеми политическими силами в стране.

«Ситуация в Ливии не будет стабильной до тех пор, пока решение не будет исходить из свободной воли ливийского народа, и не будет принято только самими ливийцами» — заявил президент Туниса Кайс Сайед.

Своего коллегу поддержал президент Алжира: «Я полностью согласен с моим братом Кайсом Сайедом относительно решения ситуации в Ливии».