Таллин, , 13:19 — REGNUM Президент Эстонии Алар Карис находится с двухдневной рабочей поездкой в уезде Ида-Вирумаа (северо-восток страны). Об этом сообщила его канцелярия, отметив, что это первая поездка Кариса в качестве главы государства в регион.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Двухдневный визит президент начал со встречи с мэром Нарвы Антсом Лийметса и председателем городского собрания Катри Райк.

«Нам необходимо сделать экономику региона более дружелюбной к экологии, а жизненную среду — более пригодной для жизни, чтобы мы могли оставить в наследство нашим детям такой Ида-Вирумаа, в котором они могли бы жить хорошо и в котором хотели бы находиться», — отметил Карис.

По его словам, уезд разнообразен с точки зрения промышленности, природы и культуры. Все это могло бы привлечь сюда еще больше людей, чтобы жить здесь, считает он.

В среду, 15 декабря, президент Эстонии также посетил электростанцию в Аувере, Нарвский колледж, нарвский Дом эстонского языка и завод металлических изделий Fortaco, который является одним из крупнейших работодателей Нарвы.

Ида-Вирумаа с крупным центром Нарвой — самый русский регион страны, где русскоязычные жители составляют более 75% его населения. Помимо общей границы с Россией уезд известен как энергетический центр страны (здесь находятся Нарвские электростанции, работающие на горючем сланце) и ведущий сланцедобывающий, сланцехимический регион Прибалтики.

Однако в последние десятилетия из-за свертывания связей с соседней Россией, закрытия крупнейших производств и перехода на «зеленую революцию» регион испытывает экономические и финансовые трудности, его население сокращается.