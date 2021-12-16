Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Ростовская полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Горожан призывают к бдительности в преддверии Нового года и в период новогодних каникул. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Согласно разработанному полицией плану, на городских улицах, а также в местах проведения праздничных мероприятий на дежурство заступили полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки, дружинники-добровольцы. С населением проводится разъяснительная работа в целях соблюдения личной безопасности и действующего законодательства.

Сотрудники ГИБДД также перешли на усиленный вариант несения службы. Предусмотрено также круглосуточное дежурство руководящего состава городского управления МВД России.