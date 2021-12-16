Минск, 16 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Белоруссия реализует контрмеры в ответ на санкции Запада, в этих условиях нельзя допустить роста цен. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 16 декабря на совещании о противодействии санкционным мерам.

President.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, контрмеры Минска — это не какая-то мелочная месть, стране нужно использовать возникшие условия себе во благо. Люди при этом страдать не должны, рынок нужно напомнить необходимыми товарами.

«Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций — насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Глава государства напомнил, что при приближении дефицита сразу же оживают серых схемы, появляются разного рода дельцы и жулики.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также заявил, что Белоруссия готовит дополнительные меры в ответ на санкции западных стран, но при этом готова к конструктивному диалогу.

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