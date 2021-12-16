Майкоп, , 13:19 — REGNUM В Адыгее вынесен приговор бывшему начальнику исправительной колонии №1. Его признали виновным в хищении чужого имущества и превышении должностных полномочий и отправили в колонию на два года и три месяца. Кроме того, экс-начальника исправительного учреждения лишили специального звания, сообщили 16 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как следует из материалов уголовного дела, экс-руководитель исправительного учреждения позарился на чужие денежные средства и вещи. При внеплановом обыске в июне 2021 года он забрал у осужденного, отбывавшего наказание в колонии №1, мобильный телефон.

Обнаружив на нем денежные средства, злоумышленник перевел их на свой счет, а сам телефон оставил у себя. При этом акт, который он должен был составить об изъятии неположенных предметов, не был составлен. Это факт стал известен сотрудникам управления ФСБ, по материалам которых возбудили уголовное дело.