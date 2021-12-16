Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявили еще 632 случая заражения коронавирусом, в том числе, 183 — в Екатеринбурге. Об этом сообщает 16 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Phil.cdc.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на пять. Днем ранее он составлял 637.

С начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заболели ковидом 189 988 человек. В регионе уже вылечились 164 235 свердловчан, от COVID-19 скончались 8957 гражданина.

Отметим, в регионе происходит снижение уровня заболеваемости COVID-19. Со 2 декабря в области фиксируют менее 700 случаев ежедневно.