Москва, , 13:16 — REGNUM Рекордный за последние 16 лет рост показала выручка бизнеса в России. Это следует из результатов исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Согласно этим данным, выручка крупных и средних предприятий в России за девять месяцев нынешнего года составила 144,2 трлн рублей и выросла в сравнении с кризисным 2020-м и докризисным 2019-м годом на треть и этом является максимальным ростом как минимум за последние 16 лет.

Также указывается, что рублевая выручка российского бизнеса увеличилась во всех регионах страны, кроме одного. При этом более всего она возросла в Ненецком автономном округе (на 88,5% в годовом выражении), Якутии (+51,4%), Оренбургской области (+51,4%), Санкт-Петербурге (+50,9%), Вологодской области (+50,7%), Еврейской автономной области (+47%), Ханты-Мансийском автономном округе (+45,8%), Карелии (+45,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (+45%) и Белгородской области (+44,8%).

При этом менее всего выручка бизнес выросла в Волгоградской области (где она уменьшилась на 9,4% год к году), Карачаево-Черкесии (выросла только на 1,9%), Калмыкии (+9,8%), Магаданской области (+11,2%), Кабардино-Балкарии (+12,3%), Нижегородской области (+12,3%), Сахалинской области (+13,4%), Камчатском крае (+13,6%), Чукотском автономном округе (+14%) и Северной Осетии (+14,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объем вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам октября сократился за месяц на $198 млн и составил $3,72 млрд.