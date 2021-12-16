Тверь, , 13:15 — REGNUM Мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков состоялись в Твери у Обелиска Победы 16 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Почетными гостями мероприятия стали фронтовики Иван Афанасьев, Евгений Ботиков, Иван Кладкевич, Иван Овинников, Ашот Оганесов, Спартак Сычёв. Память освободителей Калинина почтил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также участие в мероприятиях приняли председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, почетные граждане Твери и области, школьники и юнармейцы, курсанты.

В Твери проходят мероприятия к 80-летию освобождения Калинина от фашистов Пресс-служба правительства Тверской области

«Этот праздник бесконечно дорог и важен для каждого из нас. Это наша гордость и память об одной из самых героических страниц в истории Верхневолжья и всей нашей страны. Калининский фронт внёс огромный вклад в контрнаступление наших войск под Москвой, в коренной поворот в истории всей Великой Отечественной войны. Защитники Калинина заслонили собой путь врагу, рвущемуся к столице. Константин Симонов так написал об их подвиге: «Их оставались только десятки, зато каждый из них стоил десяти», — сказал Игорь Руденя.

Иван Кладкевич принимал участие в боях на территории Верхневолжья — на Ржевско-Вяземском направлении.

«Я сам участник Великой Отечественной, освобождал нашу тверскую землю. Многое видел — разрушенную Тверь, разрушенные города нашей области. Обращаясь к молодежи, хочу сказать — любите свою малую родину и свою страну, знайте свою историю и историю предков. Еще раз хочу поблагодарить Президента страны, губернатора области и всех, кто строил Ржевский мемориал, за создание этого исторического памятника на нашей земле», — сказал Иван Евгеньевич.

Митрополит Амвросий отметил, что 16 декабря в храмах Тверской области была произнесена благодарственная молитва за мирное небо и молитва об упокоении тех, кто подарил его новым поколениям.

Участники церемонии почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию Обелиска и Вечному огню. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошла лития.

Фашистские захватчики оказались на подступах к городу Калинину 13 октября 1941 года. Город оказался в руках врага, оккупация длилась 64 дня. В наступление войска Калининского фронта перешли 5 декабря 1941 года. В боях за город невиданное сопротивление оказали врагу воины-артиллеристы. Батарея 256 стрелковой дивизии, имея всего четыре противотанковых орудия, на протяжении трех суток сдерживала фашистскую танковую дивизию. В результате враг так и не смог прорваться через Тверцу. Олицетворением отваги и мужества навсегда останется экипаж Степана Горобца: его танк в одиночку прошел через оккупированный город и нанес врагу ощутимые потери.

Калинин стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии, Калининская оборонительная операция помешала планам немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера. В 2010 году указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Твери присвоено почетное звание «Город воинской славы».

За годы Великой Отечественной войны из Калинина и области на фронт сражаться с врагом ушли более 600 тыс. человек, погибли более 270 тысяч, 16 уроженцев Калинина стали Героями Советского Союза. 16 декабря 1970 года в городе открыт Обелиск Победы. На его плитах высечены строки калининского поэта Александра Гевелинга с призывом помнить обо всех, кто на волжских берегах заслонил собою Москву.

Отметим, что сегодня, 16 декабря, в Твери проходят памятные мероприятия у стелы «Тверь — город воинской славы», на воинских захоронениях и мемориалах. Все события организованы при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с ограниченным количеством участников.