Москва, , 13:14 — REGNUM Высылка российских дипломатов из Германии не должна оказать влияния на перспективы налаживания диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот эпизод, упомянутый вами, он, скорее, относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером», — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что немецкая сторона рано или поздно приступит к налаживанию контакта с Россией.