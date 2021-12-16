Москва, , 13:13 — REGNUM Правительство РФ приняло решение расширить с 1 января перечень лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями. Об этом 16 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

«Правительство расширило перечень лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями, — сказал премьер-министр в ходе заседания. — С 1 января в нём станет на восемь позиций больше».

Всего в списке будет 94 наименования, уточнил глава правительства.