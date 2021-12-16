Москва, 16 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Правительство РФ приняло решение расширить с 1 января перечень лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями. Об этом 16 декабря сообщил премьер-министр РФМихаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«Правительство расширило перечень лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями, — сказал премьер-министр в ходе заседания. — С 1 января в нём станет на восемь позиций больше».

Всего в списке будет 94 наименования, уточнил глава правительства.