Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Жительницу города Березовский Свердловской области будут судить за нанесение травмы газовщику. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Перед судом Investments.academic.ru

Инцидент произошёл в июле 2021 года. Местная жительница вступила в конфликт с одним из сотрудников ОА «Газпром газораспределение Екатеринбург». Мужчина проводил работы по установке газовых сетей. Однако женщину не устроило, что трубу хотят проложить возле ее дома. В результате свердловчанка толкнула работника под колёса КАМАЗа. Мужчина получил тяжёлые травмы.

Уголовное дело направили мировому судье Березовского района для рассмотрения по существу. Женщину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.