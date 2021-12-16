Москва, , 13:12 — REGNUM Доллар 15 декабря отметил третий день роста, закрывшись немногим выше уровня 74 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Марио Драги. ЕЦБ

«Впрочем, уже сегодня, 16 декабря, на открытии пара резко отступила, открывшись гэпом вниз и пока не предпринимает внятных попыток восстановления из области локальных минимумов 73,40 руб. При этом на недельном графике доллар/рубль пока держится на положительной территории.

Заседание ФРС США плодотворно отразилось на динамике рисковых активов, ударив по доллару. Основная причина такой реакции рынков заключается в том, что решение Центробанка было ожидаемым и спровоцировало фиксацию прибыли по длинным долларовым позициям в парах с высокодоходными и сырьевыми валютами.

Регулятор подтвердил, что программа количественного смягчения завершится в марте, и затем монетарные власти приступят к повышению ставок.

Также подспорьем для российской валюты стало восстановление цен на нефть, которые сегодня в очередной раз тестируют 20-дневную скользящую среднюю, преграждающую путь к отметке $75 за баррель.

Однако подъем Brent по-прежнему выглядит неустойчиво и может с легкостью снова смениться продажами при появлении признаков уклонения от рисков. Иными словами, на данном этапе рынок нефти не стоит считать надежным фактором поддержки рубля.

Если сегодняшнее решение ЕЦБ окажется голубиным, доллар выиграет на контрасте, а евро рискует не только растерять заработанное, но и оказаться в области долгосрочных минимумов. В этом случае пара доллар/рубль снова нацелится на уровень 74 рублей», — считает эксперт.

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