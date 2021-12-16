Барселона, Испания, , 13:10 — REGNUM Бывший вице-премьер Испании и экс-лидер партии Podemos Пабло Иглесиас призвал левые силы «принять правила игры государства», потому что в противном случае именно крайне правые «продолжат преобладать» во власти. Об этом он заявил в ходе конференции в Каталонии. Об этом сообщает агентство EFE.

Пабло Иглесиас Podemos.info

Иглесиас призвал левых оставить тенденцию к «толканию друг друга локтями» и, напротив, призвал их мыслить с точки зрения государства, чтобы найти способы продвижения реформ.

Пабло Иглесиас покинул пост вице-премьера Испании в марте 2021 года, а через два месяца также подал в отставку с поста лидера партии Podemos.