Пермь, 16 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Перми чиновники в судебном порядке добились вскрытия двери в квартиру, которая предоставляется семье (женщину и сыну) по договору социального найма. Причиной стали многочисленные жалобы жильцов дома на невыносимый запах из жилого помещения и превращение квартиры в мусорку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Life-Of-Pix Закрытая дверь

Семья замусорила квартиру. Зловоние, мыши и тараканы доставляют большие неудобства другим жильцам дома. Из-за задолженности по квартплате в помещении были отключены свет и тепло. На диалог мать и сын отказываются идти. Более того, они проявляют агрессию в отношении «парламентариев».

Для выселения проблемных жителей необходимы доказательства. Чтобы их собрать, нужно попасть в квартиру. Однако семья не предоставляла доступ в помещение. Чиновники обратились в суд. Только после судебного разрешения удалось попасть в проблемную квартиру.

Сотрудники городской администрации вручили матери и сыну предписание об устранении всех выявленных недочетов. Если пермяки в течение месяца не наведут порядок в доме, то суд будет решать вопрос о их выселении.