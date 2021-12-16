Калуга, , 13:57 — REGNUM Договор о сотрудничестве в рамках реализации мероприятий в 2022 году по организации лечения и оздоровления детей из районов Белоруссии и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, подписан между постоянным комитетом Союзного государства и правительством Калужской области. Об этом, сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

В детском оздоровительном лагере 40.mchs.gov.ru

Ежегодно по путёвкам Союзного государства в оздоровительных лагерях отдыхают и юные калужане. Их родители могут подать заявление в управление образования по месту жительства для получения путевки в лечебно-оздоровительную организацию на территории Белоруссии, Краснодарского или Ставропольского края на 2022 год. Выбор оздоровительной организации проводится на конкурсной основе.

Традиционно около 300 юных жителей Калужской области из районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, ежегодно отдыхают по путёвкам Союзного государства, уточнили в образовательном ведомстве региона.

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