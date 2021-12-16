Москва, 16 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о продлении дачной амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива была доработана ко второму чтению.

В частности, уточняется, что в период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка, на котором расположен используемый им для проживания жилой дом, орган местного самоуправления не вправе принимать решения о сносе такого дома как самовольной постройки.

Кроме того, для обеспечения оформления прав граждан на земельные участки под используемыми ими для проживания жилыми домами на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя нормативными правовыми актами указанных субъектов РФ могут быть установлены особенности предоставления гражданам таких земельных участков.

Меняется и дата вступления в силу новых норм — с 1 сентября 2022 года.

В целом, законопроект продлевает на пять лет действие дачной амнистии.

При этом уточняется, что до 1 марта 2031 г. гражданин, который использует для постоянного проживания возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, который расположен в границах населенного пункта и право собственности на который у гражданина и иных лиц отсутствует, либо наследник такого гражданина имеют право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, который не предоставлен указанному гражданину и на котором расположен данный жилой дом, за исключением земельных участков, на которых расположены жилые дома, признанные в судебном или ином предусмотренном законом порядке самовольной постройкой, подлежащей сносу. Определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами земельных участков, расположенных под такими жилыми домами.