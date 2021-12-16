Таллин, 16 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. На состоявшемся 15 декабря в Брюсселе саммите программы Евросоюза «Восточное партнерство» премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС к большей демонстрации солидарности к странам программы, не входящим в союз. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

Eap-csf.eu Восточное партнерство

«Мы считаем важным, чтобы «Восточное партнерство» было стратегическим, амбициозным и дальновидным. Мы можем способствовать этому, эффективно сотрудничая с нашими соседями и поддерживая их прогресс», — отметила Каллас.

По ее словам, «в ближайшие годы необходимо продемонстрировать большую поддержку странам «Восточного партнерства» в действии. Мы можем поддержать их в восстановлении после пандемии коронавируса COVID-19, внести свой вклад в повышение их обороноспособности, развитие гражданского общества и проведение реформ».

На саммите главы государств и правительств Европейского Союза обсудили будущее программы и согласовали с главами государств «Восточного партнерства» общие цели и действия. Помимо стран ЕС во встрече участвовали представители Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана.

Это был шестой саммит «Восточного партнерства». Следующая встреча должна состояться в 2023 году.