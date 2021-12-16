Ярославль, , 13:36 — REGNUM Мэрия Ярославля направила уведомление о расторжении контракта с ООО «Ярдорремстрой» в одностороннем порядке. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Ремонт на Красном съезде в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэрия не собирается оплачивать просроченные работы подрядчика, который укладывал тротуарную плитку на Красном съезде в мороз.

«В связи с тем, что выполнить работы с соблюдением технологии уже невозможно, и подрядчик нарушил все сроки, заказчик направил уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке со всеми вытекающими последствиями для подрядчика», — пояснили в департаменте.

Ещё в ДГХ отметили, что работы по демонтажу асфальта и укладке плитки, сделанные в ноябре, частично были приняты.

«Демонтажные работы и частично работы по укладке плитки на тротуаре уже были приняты и подлежат оплате. Все что в настоящее время делает подрядчик принято не будет и средства которые освободились по контракту, направлены на иные потребности в части содержания городских дорог», — сообщили в департаменте.

Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, подрядчик продолжил укладку плитки и 16 декабря.

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