Ярославль, 16 декабря 2021, 13:36 — REGNUM Мэрия Ярославля направила уведомление о расторжении контракта с ООО «Ярдорремстрой» в одностороннем порядке. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэрия не собирается оплачивать просроченные работы подрядчика, который укладывал тротуарную плитку на Красном съезде в мороз.
Ещё в ДГХ отметили, что работы по демонтажу асфальта и укладке плитки, сделанные в ноябре, частично были приняты.
Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, подрядчик продолжил укладку плитки и 16 декабря.
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