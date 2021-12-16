Москва, 16 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Встретят наступающий 2022 год дома в кругу семьи большинство жителей России (83%), среди молодёжи — 71%. Это значительно больше, чем в прошлом году (60%), приводит данные опроса исследовательский холдинг «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на новогоднюю Москву

Планируют провести новогоднюю ночь вместе с друзьями 7% опрошенных, среди молодёжи 18−25 лет — 20%. В прошлом году встречали Новый год с друзьями 17%.

Отпразднуют Новый год в кафе, ресторане или клубе, отправятся в турпоездку, будут работать в новогоднюю ночь по 1% респондентов. Нет планов на новогоднюю ночь у 6%.

Опрос проведён в декабре 2021 года. Опрошены жители городов России с населением более 10 тысяч человек.

ИА REGNUM сообщало, в наступающем 2022 году большинство жителей России (64%) хотели бы попросить у Деда Мороза, прежде всего, здоровья для себя и своих близких.

Читайте подробнее: Жители России рассказали, чего попросят у Деда Мороза