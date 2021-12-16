Минск, , 13:05 — REGNUM «Спокойной жизни за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы — производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные для того, чтобы и народ, и недруги видели, что мы — состоявшееся государство», — заявил 16 декабря Александр Лукашенко, проводя в президентском дворце совещание о противодействии международным санкциям в отношении официального Минска.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выступая перед участниками совещания — высокопоставленными чиновниками и силовиками, директорами предприятий, Лукашенко отметил обычность применения санкций. В качестве примера он указал на применение западных санкций к России, отметив: «К сожалению, это стало нормой, а на нарушение международного права никто не смотрит. Создается впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил».

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«Коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии», — констатировал в своём выступлении руководитель постсоветской республики.

«Идет война. И сейчас не до бумажек, не до каких-то галочек, этой палочно-галочной системы», — подчеркнул он.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко порадовался отсутствию нервозности в Нацбанке и Совмине, заявив: «Этот деловой настрой надо сохранять и дальше. Но самоуспокоенность (если это самоуспокоенность) недопустима. Каждый день должны быть видны результаты любой работы. Нужна как никогда монолитность и исполнительность!».

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