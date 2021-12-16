Москва, 16 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В течение десяти месяцев нынешнего года из России было экспортировано вакцин для людей на общую сумму свыше $1,2 млрд. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), анализ которых провело РБК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Уточняется, что поставки российских вакцин за рубеж выросли в октябре до $356 млн, что более чем в два раза превышает поставки в сентябре.

При этом отмечается, что экспорт российских вакцин за октябрь текущего года является рекордным за всю историю России с 1990-х годов, который даже в годовом выражении ни разу не превышал $71 млн (экспорт за 12 месяцев 2020 года).

Кроме того, поясняется, что такой резкий рост экспорта российских вакцин связан с начала масштабного производства препарата от COVID-19 «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на дислоцированной в Армении 102-й российской военной базе медики Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировали более 90% личного состава.