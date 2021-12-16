Челябинск, 16 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Челябинске задержаны подозреваемые в нападении на салон сотовой связи. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Телефоны

По данным следствия, злоумышленники, угрожая сотруднику магазина применением насилия, разбили витрину и похитили восемь мобильных телефонов почти на 118 тыс. рублей. По подозрение попали ранее уже неоднократно судимые граждане 2001 и 2003 года рождения. Похищенное у них изъяли.

Теперь гражданам грозит до десяти лет заключения за разбой. Пока их водворили в ИВС.