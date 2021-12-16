Москва, 16 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Уровень газификации в России уже превышает 72%, сообщил 16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Он рассказал о ходе реализации запущенной в 2021 году программы догазификации.

«Уже к середине декабря было подано около полумиллиона заявок. Это в два раза больше, чем за прошлый год. Рассчитываем, что в итоге будут существенно улучшены условия почти в 3 млн частных домов», — сказал Мишустин.

По его словам, сейчас показатель газификации уже превышает 72%.