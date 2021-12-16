Омск, , 13:03 — REGNUM В Омской области жертвами COVID-19 за прошедшие сутки стали десять человек. Об этом сообщили 16 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Омской области скончались уже 3015 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 557 носителей коронавируса, выздоровели 953 человека.

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