Минск, 16 декабря 2021, 13:03 — REGNUM Власти Белоруссии готовят дополнительные меры в ответ на санкции западных стран, заявил президент республики Александр Лушкашенко.
Вместе с тем, добавил Лукашенко, Минск готов к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко, что наложенные на официальный Минск западные санкции успешно обходятся, и с этими проблемами в правительство обращаться не следует.
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