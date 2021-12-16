Минск, 16 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Власти Белоруссии готовят дополнительные меры в ответ на санкции западных стран, заявил президент республики Александр Лушкашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Что касается ответных мер, которые уже приняты и ещё будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы её начинали», — цитирует его БелТА.

Вместе с тем, добавил Лукашенко, Минск готов к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко, что наложенные на официальный Минск западные санкции успешно обходятся, и с этими проблемами в правительство обращаться не следует.

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