Минск, 16 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. «Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что меня удивляет (это больше всего в Минске): руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком много «умных» там появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу администрации, руководителей парламента — за всех готовы работать», — заявил 16 декабря Александр Лукашенко, проводя в президентском дворце совещание о противодействии международным санкциям в отношении официального Минска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Каждый должен иметь свою точку зрения, вы ее и имеете. Я это воспринимаю как данность. Но, дорогие мои, все мы, сидящие здесь за этим столом, и руководители, о которых я сказал, ограничены определенными рамками — рамками руководителя. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее — вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем, и шесть или восемь лет по новому закону вы не получите», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Но если вы руководите коллективом, вы государственные люди (и не важно, частное или государственное предприятие), тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете, слушайте, вы понимаете, где вы находитесь. В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство», — предупредил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

При этом он заявил, что не должно быть перегибов и каких-то «накатов, как в 1930-е годы». Лукашенко также рекомендовал проверять неких «людей» на конкретных делах.

«Вы знаете: «Вот там репрессии и прочее было». Я не знаю. Все эти факты в истории используются, как кому выгодно. Но будем считать, что в 1937—1939 годах было неважно с нашей историей: кто-то кого-то хватал, сажали и прочее. Началась война, а генералы сидят в тюрьме — пришлось оттуда доставать, и они были первыми героями, защищая Советский Союз. Так вот, чтобы у нас так не было, — потребовал белорусский лидер. — Видите ли, кто-то за кого-то подписался: «Давай его хватай, тащи…» Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим. Их (в стране. — Прим. президентской пресс-службы) тысячи были, которые подписались за «альтернативщиков», ну и что? Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали».

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Развивая тему репрессий в отношении подписавшихся за выдвижение альтернативных кандидатов во время президентской кампании 2020 года, Лукашенко сказал: «Поэтому всех этих подписантов мы должны видеть, особенно если они работают где-то «наверху», в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них — зачем? Неужели нечем заниматься? Тем более многие уже в третий раз переобулись. Но тех, кто нарушал закон, толкал людей на нарушение закона (у нас их тоже немало), вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров. И полетят невинные головы. Поэтому нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться».

«Спуску никому не должно быть, кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек. Но еще раз подчеркиваю: это кропотливая, спокойная работа специальных органов власти», — сказал Лукашенко.