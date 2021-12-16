16 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Ангелина Потеряйко, , 16:16 — REGNUM В разгар пандемии короновирусной инфекции Москва приняла Европейскую конференцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями с использованием решений в области цифрового здравоохранения. На ней обсуждались преимущества и недостатки новых технологий с точки зрения общественного здравоохранения. Одной из основных тем для дискуссий стала телемедицина, ставшая популярной в российском медицинском и IT-сообществе с приходом COVID-19. Телемедицина декларируется как чуть ли не самый эффективный способ борьбы с заболеванием и распространением эпидемии. Но идеи её глобального использования лелеются в ВОЗ уже больше 10 лет.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент).XIX

В 2009 году ВОЗ провела второе глобальное исследование в области электронного здравоохранения с целью получения общей информации о состоянии развития этого направления. Исследование прошло в 114 странах (59% государств-членов), начавших использовать доступные на тот момент элементы телемедицины. На основании собранного материала появился доклад из серии «Глобальная обсерватория по электронному здравоохранению».

Результаты исследования показали, что около 30% стран имеют национальные агентства по поощрению и развитию телемедицины. 50% стран, не имеющие такие агентства или стратегии в области телемедицины, для развития телемедицины привлекли научные учреждения. Еще 20% стран сообщили, что с 2006 года у них выходили публикации, посвященные оценке и анализу ситуации в сфере телемедицины. Согласно докладу, наиболее часто упоминаемым препятствием на пути реализации решений в области телемедицины во всём мире является понимание того, что затраты на телемедицину слишком высоки . В развивающихся странах в качестве препятствий для развития телемедицины назвали ресурсные проблемы (высокая стоимость, неразвитость инфраструктуры и отсутствие технических знаний). В развитых странах в числе препятствий чаще назывались правовые вопросы, связанные с защитой частной жизни и конфиденциальности пациентов , конкурирующие приоритеты системы здравоохранения и предположительное отсутствие спроса.

Кстати, в Российской Федерации Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, где упоминается проведение телемедицинских консультаций, была утверждена через 2 года после публикации знакового доклада ВОЗ — в 2011 году. А в 2016 году появился приоритетный проект «Электронное здравоохранение». Согласно его паспорту, к 2025 году во всех 85 субъектах Федерации должны быть организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Телемедицина Mos.ru

Главный прорыв в области глобальной телемедицины был предпринят незадолго до «ситуации с COVID-19, которую можно охарактеризовать как пандемию».

В 2018 году Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолюции призвала ВОЗ разработать глобальную стратегию в области цифрового здравоохранения в поддержку национальных усилий по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения. ВОЗ также разработала онлайн-платформу глобального реестра технологий, получившую название «Цифровой атлас здоровья». Документ призван улучшить координацию деятельности в области цифрового здравоохранения во всём мире и обеспечения доступа к современным передовым методам в этой области.

Почти за год до начала распространения COVID-19 по всему миру, в апреле 2019 года, ВОЗ разработала руководство по цифровому здравоохранению, содержащее 10 рекомендаций по использованию цифровых технологий для улучшения здоровья людей.

В составлении перечня рекомендаций принимали участие мировые эксперты — они определяли, какие цифровые инструменты могут быть использованы для достижения максимального эффекта. Например, в руководстве указывается на возможность улучшения регистрации актов гражданского состояния путем направления уведомлений о рождении и смерти с помощью мобильных устройств.

А вот как реализуется эта рекомендация в России. В марте 2022 года появится единый федеральный реестр свидетельств о рождении и смерти, который будет вести Минздрав. По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, это позволит улучшить качество статистической информации.

Здание Минздрава РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Продолжим рассматривать перечень ВОЗ. В этом документе рекомендуется внедрять телемедицинские услуги для решения проблемы доступности медицинских учреждений и врачей для пациентов, особенно в отдаленных и бедных районах.

И сразу покажем, как рекомендации берутся под козырек Минздравом.

В размещенном на одном из порталов Министерства здравоохранения РФ дайджесте новостей цифрового здравоохранения за 2 — 9 декабря 2021-го мы находим следующую заметку: «Телемедицинские технологии будут доступны в ФАПах Ивановской области с 2022 года. Это поможет решить проблему с доступностью врачебной помощи в отдаленных районах».

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что телемедицина является ценным дополнением к личному взаимодействию пациента с врачом, но не должна полностью заменять их.

Буквам рекомендаций вторит и министр здравоохранения Михаил Мурашко:

«На мой взгляд, у телемедицины большое будущее в любом случае. <…> Ни одна телемедицина всё-таки не заменит в полной мере осмотра врачом, <…> телемедицина — это дополнение к визиту к врачу».

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

Другие цифровые технологии, рассмотренные ВОЗ, включают инструменты поддержки принятия решений, которыми могут руководствоваться медицинские специалисты при оказании помощи и которые позволяют пациентам и врачам дистанционно общаться и консультироваться по вопросам здравоохранения.

Вот что говорит об этом наш министр здравоохранения. На виртуальном саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021 он поведал о том, что накопление больших данных позволило оперативно создать ряд цифровых сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта, начиная от компьютерного зрения для описания снимков до системы поддержки принятия врачебных решений, которые уже зарегистрированы в России.

А вот как используется этот инструмент поддержки в Москве. Чат-бот на основе искусственного интеллекта помогает москвичкам передать жалобы на самочувствие перед приемом врача в женских консультациях.

Что касается Москвы, то наша столица очень тесно сотрудничает с ВОЗ в области телемедицины и рада получать от неё знаки внимания и одобрения.

В сентябре 2020 года делегация ВОЗ посетила московский Центр телемедицины, расположенный под боком Минздрава — в соседнем здании. Напомним, что Центр — детище вице-мэра Москвы Анастасии Раковой — был создан для контроля состояния здоровья добровольцев, принимающих участие в исследованиях российской вакцины от коронавируса.

Михаил Мурашко во время посещения Телемедицинского центра Москвы Minzdrav.gov.ru

Процитируем восторги, которые источал в адрес Центра директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге:

«Я нахожусь под большим впечатлением от телемедицинского центра, я ничего подобного в жизни не видел. Дело в том, что в этом центре главное — человек, а уже всё остальное, технологии и прочее, окружает его. А это очень важно для того, чтобы у нас было доверие — доверие между пациентом и врачом».

Приведенных примеров вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод: ВОЗ пытается всеми силами вклиниться в управление национальным здравоохранением России, и чиновники разного уровня ей в этом потворствуют.

Но есть еще один интересный факт, подтверждающий тесную дружбу Минздрава и ВОЗ. Это офис Всемирной организации в Москве, появившийся в столице сначала в виде представительства ВОЗ в РФ 23 года назад. Расположенный в красивом особняке в самом сердце города — в Леонтьевском переулке, в августе 2019 года офис ВОЗ получил статус глобального центра по борьбе с неинфекционными заболеваниями, куда особым с статусом, наравне с ВИЧ и туберкулёзом, включены табакокурение и алкоголизм. Функционирование глобального центра осуществляется за счет средств Российской Федерации.

Вот как интересно отчитался перед ВОЗ министр здравоохранения РФ о своей работе на Европейской конференции ВОЗ , о которой упоминается в начале этой статьи. Он сообщил, что в России технологиям с использованием искусственного интеллекта, которые позволяют более быстро принимать врачебные решения, уделяется колоссальное внимание, причем не только в здравоохранении, но и в маркировке табачных изделий и алкогольной продукции .

«В 2020 году в Конституцию РФ было погружено новое понятие — это общественное здоровье. И комплекс мер, которые проводятся сегодня по ограничению населения к табаку, является одним из самых инновационных в мире», — уточнил Михаил Мурашко.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве (сс) Yann Forget

В этом обзоре затронута лишь часть описания тесного взаимодействия ВОЗ и Министерства здравоохранения, затрагивающая только одно направление развития медицины, которая имеет иностранные корни и неизученные последствия — телемедицина.

С учетом того, что до марта 2022 года будет создан межправительственный переговорный орган (МППО) ВОЗ для подготовки и согласования проекта «Пандемического соглашения», согласно которому ВОЗ будет играть исключительную роль в вопросах мирового здоровья населения, а само «Пандемическое соглашение» должно быть принято не позднее середины 2024 года, следует понимать, что Россия при нынешней политике Минздрава будет вынуждена выполнять все указания Всемирной организации, вплоть до ограничения прав человека при наступлении «пандемических» режимов и чрезвычайных ситуаций и запросов внешней помощи в случае, если страна не будет справляться с «пандемией» своими силами.

Читайте ранее в этом сюжете: Телемедицина в России — агрессия против здоровья нации или большое будущее?

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