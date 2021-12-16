Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM За последние сутки в ковид-стационары Петербурга были госпитализированы 423 пациента, это на 37 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 16 декабря в городском оперштабе. Таким образом, повышение суточной госпитализации составило 9,5%, а в предыдущие сутки оно составляло 24%.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В коронавирусных стационарах города сегодня находятся 5775 пациентов, что на 89 человек меньше, чем в предыдущий день. За 15 декабря из стационаров выписали 450 человек (+76 к уровню предыдущих суток). В реанимации лежат 570 пациентов (-5). К аппаратам ИВЛ подключен 321 пациент (-12).

В Петербурге для лечения COVID-19 и пневмоний развернуто 7449 коронавирусных коек в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коронавирусных коек составляет 33,28% от норматива Минздрава России.

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 26 101 человек (-426). На карантине находятся 3412 человек (+19), в обсерваторе — 83 человека (+68).

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки вырос на 0,02 ед. и составляет сегодня 0,95 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 1992 новых случаев заражения COVID-19 (-63), выздоровели 2424 человека, скончался 61 человек (+2).

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