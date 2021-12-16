Джакарта, , 13:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил государственных чиновников не выезжать за границу после того, как в Индонезии был обнаружен первый случай заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Я прошу государственных чиновников воздержаться от поездок за границу, по крайней мере, до тех пор, пока ситуация не утихнет», — заявил глава индонезийского государства.

Президент Индонезии также попросил жителей, не прошедших вакцинацию, немедленно обратиться в медицинские учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь человек получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на четыре района Восточной Явы в Индонезии.

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