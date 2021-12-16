Джакарта, 16 декабря 2021, 13:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил государственных чиновников не выезжать за границу после того, как в Индонезии был обнаружен первый случай заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.
«Я прошу государственных чиновников воздержаться от поездок за границу, по крайней мере, до тех пор, пока ситуация не утихнет», — заявил глава индонезийского государства.
Президент Индонезии также попросил жителей, не прошедших вакцинацию, немедленно обратиться в медицинские учреждения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь человек получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на четыре района Восточной Явы в Индонезии.
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