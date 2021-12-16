Москва, 16 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Высокий уровень инфляции в России является предметом постоянной работы правительства РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента — делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее», — сказал Песков.

Он также сослался на «давление и внешних, и внутренних факторов», которое «не ослабевает»: «И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а может быть даже где-то еще более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности».