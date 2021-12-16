Сургут, Югра, 16 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда в автомастерской в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

vega-autogas.ru Газовый баллон

По версии следствия, вечером 15 декабря 2021 года в помещении сургутской автомастерской из-за несоблюдения работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования, в результате разгерметизации баллона с газом, установленного на одном из автомобилей, произошёл хлопок газовоздушной смеси.

В итоге обрушилась кровля здания, 11 человек, большинство из которых работники автомастерской, получили телесные повреждения в виде ожогов различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»), проводится комплекс следственных действий.