Омск, , 12:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 557 человек, в том числе 507 лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в министерстве здравоохранения региона.

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждён 123 721 случай заражения коронавирусом. За сутки в регионе выздоровели 953 человека, за всё время — 102 070.

Напомним, 15 декабря в Омской области COVID-19 диагностировали у 562 человек, выздоровели 843 человека.

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