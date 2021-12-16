Бейрут, , 13:05 — REGNUM Из-за роста цен на топливо Ливан столкнулся с угрозой транспортного кризиса. Как сообщает информационное агентство Lebanon-24, местные жители блокируют дороги в ряде крупных городов по всей стране, требуя от правительства решительных действий по спасению экономики страны. Блокировка дорог совпала с забастовкой профсоюза работников наземного транспорта, которые выступают против роста цен на топливо.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщил СМИ глава ливанской федерации профсоюзов Бассам Талайс, «кризис касается всех, включая водителей, обычных граждан, служащих, солдат и рабочих. Возможно, правительство обратит внимание на эту опасную ситуацию, в которой все мы оказались».

Топливный кризис в Ливане привёл к резкому росту напряжённости в стране. Часть горючего поставляется в страну из Ирана и Сирии, однако поставки не в состоянии удовлетворить потребности страны в топливе.