Бейрут, 16 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Из-за роста цен на топливо Ливан столкнулся с угрозой транспортного кризиса. Как сообщает информационное агентство Lebanon-24, местные жители блокируют дороги в ряде крупных городов по всей стране, требуя от правительства решительных действий по спасению экономики страны. Блокировка дорог совпала с забастовкой профсоюза работников наземного транспорта, которые выступают против роста цен на топливо.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Как сообщил СМИ глава ливанской федерации профсоюзов Бассам Талайс, «кризис касается всех, включая водителей, обычных граждан, служащих, солдат и рабочих. Возможно, правительство обратит внимание на эту опасную ситуацию, в которой все мы оказались».

Топливный кризис в Ливане привёл к резкому росту напряжённости в стране. Часть горючего поставляется в страну из Ирана и Сирии, однако поставки не в состоянии удовлетворить потребности страны в топливе.