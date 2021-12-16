Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:58 — REGNUM В Новокузнецке реставрация кинотеатра «Коммунар» выполнена на 85%. Об этом сообщили в правительстве Кузбасса.

Кинотеатр «Коммунар» Администрация правительства Кемеровской области

«Кинотеатр «Коммунар» является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому при реставрации сделана ставка на сохранение всех архитектурных элементов. При этом здание постройки 30-х годов должно стать максимально безопасным, удобным и современным, ведь главными посетителями здесь будут дети. Принято решение разместить в здании кукольный театр «Сказ». В ремонте применяются самые современные материалы, важно, что конструкция теперь сможет выдержать землетрясения до 8 баллов», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что из-за задержки поставок оборудования, в том числе и зарубежного, — так, лифт заказан в Германии — открытие состоится позже планируемых сроков — в начале марта 2022 года.

Стоимость работ составляет 410,5 млн рублей, из них 356 млн рублей — федеральные, 54 млн рублей — областные средства.