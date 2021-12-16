В Новокузнецке перенесли сроки открытия кинотеатра «Коммунар»
Новокузнецк, Кемеровская область, 16 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Новокузнецке реставрация кинотеатра «Коммунар» выполнена на 85%. Об этом сообщили в правительстве Кузбасса.
«Кинотеатр «Коммунар» является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому при реставрации сделана ставка на сохранение всех архитектурных элементов. При этом здание постройки 30-х годов должно стать максимально безопасным, удобным и современным, ведь главными посетителями здесь будут дети. Принято решение разместить в здании кукольный театр «Сказ». В ремонте применяются самые современные материалы, важно, что конструкция теперь сможет выдержать землетрясения до 8 баллов», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.
Отмечается, что из-за задержки поставок оборудования, в том числе и зарубежного, — так, лифт заказан в Германии — открытие состоится позже планируемых сроков — в начале марта 2022 года.
Стоимость работ составляет 410,5 млн рублей, из них 356 млн рублей — федеральные, 54 млн рублей — областные средства.