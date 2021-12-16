Москва, , 12:56 — REGNUM Россия заинтересована в диалоге президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть: а) понятен, b) подготовлен, с) ориентирован на достижение конкретного результата», — сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» могла бы способствовать его встрече с Владимиром Путиным.