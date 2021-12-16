Махачкала, , 12:56 — REGNUM В столице Дагестана на Новый год запланирован показ шоу дронов. Власти города Махачкалы разместили госзаказ на предоставление развлекательной услуги с начальной ценой контракта на сумму 5,2 млн рублей.

Шоу дронов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно документам к тендеру, победитель аукциона на выполнение госзаказа должен обеспечить ежедневную демонстрацию шоу дронов в период с 28 по 31 декабря, не менее четырех раз. Над площадью Ленина в республиканской столице должны проходить показы пролетов с участием не менее 200 квадрокоптеров, оборудованных разноцветными фонарями. Беспилотники будут рисовать в небе фигуры, цифры и буквы.

«Дроны декорированы разноцветными фонарями. Фигуры создаются с помощью изменения дронами своих позиций в пространстве и изменения цвета фонарей», — говорится в техническом задании госзаказа.

Известно уже об одном участнике аукциона — предпринимательнице из Пятигорска, которая, очевидно, и станет победительницей.