Вашингтон, , 12:55 — REGNUM У мировых экспертов уже не возникает сомнений, что Евросоюз погряз в кризисе. Ограниченная субъектность Европы, то есть прямая зависимость от решений Вашингтона, приводит ко многим рискам. Ситуацию осложняет экономическая неоднородность ЕС, различный конфессиональный, этнический и культурный состав. Об этом пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Молодые «европейцы» с востока явно противопоставляют себя Европе Западной, а это дает возможность Вашингтону и Лондону использовать противоречия, чтобы сдерживать курс Германии и Франции на европейскую субъектность, которая расходится с англо-американскими интересами, отметили эксперты.

Они также напомнили, что накануне развернулся новый виток конфликта Франции с Великобританией и США, касающийся экспорта военной продукции, что является критически важным для Парижа. Тут же на Францию накинулись восточно-европейские вассалы США и Великобритании. Уже не вызывает сомнения, что Польшу, Прибалтику, Украину, Грузию, Молдавию и «многовекторную» Белоруссию можно считать ресурсом США, а не Евросоюза.

Курс на «зелёную» энергетику, который привел к энергетическому, а позже экономическому и политическому кризису, сложные отношения с Москвой и Пекином, рост военных амбиций Германии и Франции, которые стремятся к созданию собственной европейской армии, чтобы не зависеть от США, только добавляют хаоса.

В Институте РУССТРАТ уверены, что бушующий в Европе кризис носит деструктивный характер, так как стороны не могут в ходе него выработать мягкие согласительные механизмы, чтобы снять противоречия путём синтеза исходных позиций. Если стагнация Евросоюза продолжится, процесс чреват деградацией элит и общества. А победа ультралиберализма в ЕС будет означать, что геополитическая субъектность Европы так и останется недостижимой мечтой.