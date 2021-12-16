Москва, 16 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Распоряжение, согласно которому в российские регионы будет направлено дополнительно свыше 13,8 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий на детей из неполных семей от восьми до 17 лет, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом ранее сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях», — говорится в сообщении.

При этом 8 декабря в ходе правительственного заседания Мишустин отметил, что выделяемые средства будут важным подспорьем в воспитании детей для одиноких мам и пап.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области произвели перерасчёт величины прожиточного минимума на 2022 год, в связи с пересмотром его размера на федеральном уровне.