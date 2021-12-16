Москва, , 12:52 — REGNUM Помощник президента РФ Юрий Ушаков передал советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану тезис о готовности России к переговорам по проектам документов по гарантиям безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Юрий Ушаков Kremlin.ru

«Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов — договора и соглашения — по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне. И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов», — сказал Песков.

Он не стал конкретизировать, о каких документах идёт речь, однако уточнил, что это были проект договора и проект соглашения.