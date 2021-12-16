Москва, 16 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Соглашение внес в Госдуму на ратификацию президент РФ Владимир Путин.

Стороны создают Объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.

Принятие федерального закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.