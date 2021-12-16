Воронеж, 16 декабря 2021, 12:51 — REGNUM На воронежском предприятии «Конструкторское бюро Химавтоматики» от работы из-за отсутствия прививок против коронавируса отстранены 57 сотрудников.
Как уточняется, изначально приказом руководства КБХА от работы должен был быть отстранён 81 непривитый сотрудник, однако фактически отстранили 57 человек, остальные вакцинировались либо принесли справки о медотводах.
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Как напоминает ИА REGNUM, в Воронежской области ранее был сформирован перечень предприятий, на которых должно быть привито против коронавируса не менее 80% сотрудников. Отметим, что ранее несколько десятков сотрудников от работы были отстранены и в концерне «Созвездие».